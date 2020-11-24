Эрдоган и Путин в ходе телефонного разговора обсудили Нагорный Карабах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефнный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом говорится в сообщении Управления по связям с общественностью администрации президента Турции, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Обсуждались шаги по развитию двусторонних отношений с акцентом на увеличение объемов товарооборота между Турцией и РФ, а также события в Нагорном Карабахе, Сирии и Ливии.

Президент Эрдоган отметил, что в Анкаре ожидают скорейшего начала деятельности создаваемого Турцией и РФ Совместного центра по мониторингу за режимом прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Указав на чувствительность Азербайджана в отношении полного возвращения своих территорий, турецкий лидер подчеркнул, что в процессе реализации трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху нельзя позволять армянской стороне усложнять достижение долгосрочного урегулирования и уклоняться от своих обязательств в рамках достигнутых договоренностей.

Глава турецкого государства выразил недоумение по поводу критики со стороны других сопредседателей Минской группы ОБСЕ мирных усилий в Нагорном Карабахе.

Президент Эрдоган отметил, что, для того чтобы положить конец конфликту в Сирии необходимы такие же быстрые и конкретные шаги, как и в Нагорном Карабахе.

Глава государства также указал на необходимость продолжения в рамках политических и военных консультаций сотрудничества между Анкарой и Москвой с целью сохранения единства и целостности Ливии.