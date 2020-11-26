Совбез Турции обсудил деоккупацию территорий Азербайджана

Совет национальной безопасности Турции выразил удовлетворение по поводу того, что братский Азербайджан вернул свои территории, находившиеся под оккупацией более четверти века, и детально изучил новую геополитическую ситуацию, возникшую в результате последних событий в Нагорном Карабахе.

Об этом говорится в заявлении по итогам заседания Совета национальной безопасности Турции, которое прошло в Анкаре под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана,пишет Trend со ссыолкой на агенство Анадолу.

"Геополитическая ситуация, сложившаяся в результате произошедших событий, обсуждалась во всех измерениях. В этом контексте была подчеркнута важность вклада нашей страны в обеспечение территориальной целостности Азербайджана и установление прочного мира и стабильности на Южном Кавказе по мере реализации соглашения о прекращении огня", -сказано в документе.

В документе подчеркивается, что Турция предпримет все необходимые меры в ответ на действия против турецкого корабля в рамках операции Евросоюза IRINI.

"Осуждаем односторонние, противоречащие международному праву и союзническим отношениям действия против турецкого судна в рамках операции IRINI", -говорится в декларации.

В Совбезе также подчеркнули, что Анкара никогда смирится с игнорированием турецкого присутствия и отрицанием принципа существования двух общин и двух государств на Кипре.

В декларации СНБ Турции отмечается, что вакцины и другие методы лечения, разработанные для предотвращения все более нарастающей пандемии коронавируса, должны быть использованы на благо всего человечества справедливым и доступным образом, не будучи принесенными в жертву политическим и коммерческим амбициям.

В документе подчеркнуто, что Анкара никогда не допустит создания террористического коридора у своих южных границ.