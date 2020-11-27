Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 392 тысячи

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 177 человек, общее число жертв заболевания достигло 13 191.

Об этом, как передает в пятницу Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 481 198, за прошедшие 24 часа 6 592 теста на наличие вируса дали положительный результат.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровел 3 845 человек, общее число выздоровевших достигло 392 616.