Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 392 тысячи

Турция 27 ноября 2020 22:44 (UTC+04:00)
Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 392 тысячи

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 177 человек, общее число жертв заболевания достигло 13 191.

Об этом, как передает в пятницу Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 481 198, за прошедшие 24 часа 6 592 теста на наличие вируса дали положительный результат.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровел 3 845 человек, общее число выздоровевших достигло 392 616.

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