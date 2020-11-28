Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 396 тысячи
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 182 человека, общее число жертв заболевания достигло 13 373.
Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 487 912, за прошедшие 24 часа 6 714 теста на наличие вируса дали положительный результат.
Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 3 611 человек, общее число выздоровевших достигло 396 227.
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