МИД Турции осудил убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде

Турция осуждает убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде в Иране и соболезнует семье погибшего. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщается в заявлении, опубликованном в субботу на сайте министерства иностранных дел республики.

"Мы сожалеем о смерти иранского ученого Мохсена Фахризаде в результате вооруженного нападения в Тегеране. Мы осуждаем это чудовищное убийство и передаем соболезнования правительству Ирана и семье погибшего", - говорится в сообщении.

МИД Турции также призывает все стороны воздержаться от любых действий, которые могут привести к эскалации напряженности в регионе, и надеется, что виновные в нападении предстанут перед правосудием.