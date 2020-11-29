МИД Турции осудил убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде
Турция осуждает убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде в Иране и соболезнует семье погибшего. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщается в заявлении, опубликованном в субботу на сайте министерства иностранных дел республики.
"Мы сожалеем о смерти иранского ученого Мохсена Фахризаде в результате вооруженного нападения в Тегеране. Мы осуждаем это чудовищное убийство и передаем соболезнования правительству Ирана и семье погибшего", - говорится в сообщении.
МИД Турции также призывает все стороны воздержаться от любых действий, которые могут привести к эскалации напряженности в регионе, и надеется, что виновные в нападении предстанут перед правосудием.
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