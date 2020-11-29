Турция обновила антирекорд по смертности от COVID-19 за сутки

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 185 человек, общее число жертв заболевания достигло 13 558.

Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 494 351, за прошедшие 24 часа 6 439 тестов на наличие вируса дали положительный результат.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 4 015 человек, общее число выздоровевших достигло 400 242.