Турция ужесточает меры по борьбе с коронавирусом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об ужесточении мер по борьбе с распространением коронавируса нового типа. Об этом глава государства сообщил в телеобращении по итогам заседания Кабмина республики, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

По словам турецкого лидера, на всей территории страны ежедневно будет действовать комендантский час с 21:00 до 05:00.

Кроме того, вводится полный запрет на выход на улицу с 21:00 пятницы до 05:00 утра понедельника.

Президент Эрдоган призвал население к мобилизации в борьбе с распространением COVID-19.