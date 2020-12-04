Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 418 тысяч человек
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 187 человек, общее число жертв заболевания достигло 14 316.
Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 520 167, за прошедшие 24 часа 6 511 тестов на наличие вируса дали положительный результат.
Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 4 190 человек, общее число выздоровевших достигло 418 331.
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