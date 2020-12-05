Эффективность турецкого оружия была доказана в ходе последней войны в Карабахе - Хулуси Акар

Героическая армия Азербайджана с огромным успехом завершила операцию по обеспечению своей территориальной целостности, в ходе которой использовала и наше отечественное вооружение. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, выступая на церемонии открытия Центра разработки первого отечественного двигателя для вертолетов TEİ-TS1400, в режиме видеоконференции, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

«Эффективность вооружения турецкого производства также была доказана в ходе операции по освобождению Карабаха от оккупантов, проводимой нашими азербайджанскими собратьями. Героическая армия Азербайджана с большим успехом завершила операцию по восстановлению своей территориальной целостности, за 44 дня освободила Карабах от 30-летней армянской оккупации. Наши системы вооружения внесли свой вклад в это правое дело. Сегодня весь мир говорит о ключевом влиянии наших систем вооружения на ход войны», - сказал Акар.