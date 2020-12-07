Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 436 тысяч человек

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 203 человека, общее число жертв заболевания достигло 15 103.

Об этом, как передает в понедельник Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 545 711, за прошедшие 24 часа 6 420 тестов на наличие вируса дали положительный результат.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 5 017 человек, общее число выздоровевших достигло 436 270.