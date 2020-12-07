Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 436 тысяч человек
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 203 человека, общее число жертв заболевания достигло 15 103.
Об этом, как передает в понедельник Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 545 711, за прошедшие 24 часа 6 420 тестов на наличие вируса дали положительный результат.
Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 5 017 человек, общее число выздоровевших достигло 436 270.
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