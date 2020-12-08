Азербайджан увеличил импорт электротоваров из Турции
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Президент Ильхам Алиев: Удар баллистическими ракетами со стороны Армении был целенаправленно нанесен в ночное время именно по месту, где жили мирные граждане
Президент Ильхам Алиев: Мы пришли к договоренности о создании Итальяно-азербайджанского университета
Под домашний арест отпущены 15 человек, принявших участие в беспорядках в ходе акции поддержки армии Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан пригласил компании дружественных стран для участия в широкомасштабной созидательной работе
Президент Ильхам Алиев: Карабахская война показала, какие страны являются настоящими друзьями Азербайджана
Джейхун Исаев стал шехидом в день своего рождения, ему было всего 19 лет… С болью в сердце рассказывает отец (ФОТО)
Он мечтал спеть "Карабах шикестеси" на равнине Джыдыр… - Международный центр мугама рассказал о выдающемся ханенде Ягубе Мамедове
В результате провокаций ВС Армении погибли 100, получили ранения 416 мирных жителей - Генпрокуратура Азербайджана