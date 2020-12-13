ВС Турции за месяц провели 33 операции против террористов - Минобороны

За последний месяц в рамках 33 операций внутри Турции и за ее пределами ликвидированы 68 террористов. Об этом в воскресенье, 13 декабря сообщила глава пресс-службы Министерства национальной обороны, подполковник Надиде Шебнем Актоп, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По ее словам, ВС Турции продолжают решительную борьбу с проявлениями терроризма, в том числе боевиками РПК и ИГ, а также течением Феттулаха Гюлена (FETÖ).

«За месяц проведено 9 крупномасштабных и 24 среднемаштабных операций. В целом 33 операции», - сказала Актоп.

По ее словам, Анкара поддерживает реализацию договоренности по району Синджар, подписанную 9 октября между центральным правительством Багдада и Эрбилем. Мы внимательно отслеживаем происходящее на северо-западе Ирака, подчеркнула глава пресс-службы Минобороны.

Актоп также сообщила, что за последний месяц при попытке незаконно попасть в Турцию задержаны 39 террористов, в том числе 24 пособника FETÖ.

Актоп также акцентировала внимание и на борьбе с террористами YPG – сирийским крылом РПК, которые не оставляют попыток дестабилизировать ситуацию в районах Сирии, очищенных от боевиков в рамках операций ВС Турции.

«За последний месяц бойцы турецкого спецназа нейтрализовали 202 террористов в зоне проведения операций в Сирии, в том числе 29 пособников ИГ», - сказала Актоп.