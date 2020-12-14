На строительном рынке Ирана сократилась доля турецкой стали

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре 2020 года экспорт стали из Турции в Иран сократился на 35,4 процентов по сравнению с показателем аналогичного периода 2019 года, составив 40,202 миллионов долларов.

Об этом сказали Trend в министерстве торговли Турции.

При этом в ноябре 2020 года экспорт стали из Турции в Иран возрос на 9,8 процентов по сравнению с показателем ноября 2019 года и составил 4,612 миллиона долларов.

В январе-ноябре 2020 года экспорт стали из Турции на мировые рынки сократился на 11 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 11,312 миллиардов долларов.

Было отмечено, что турецкий экспорт стали составляет 7,5 процентов от общего экспорта страны за январь-ноябрь текущего года.

В ноябре 2020 года Турция экспортировала на мировые рынки сталь на сумму 1,227 миллиарда долларов, что на 24 процента больше показателя за аналогичный месяц 2019 года.

Экспорт стали из Турции в ноябре 2020 года составил 7,6 процентов от общего экспорта страны.

За последние 12 месяцев (ноябрь 2019 - ноябрь 2020) Турция экспортировала сталь на сумму 12,420 миллиардов долларов.

(Редактор: Наталья Кочнева)