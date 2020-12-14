Число выздоровевших от коронавируса в Турции за сутки превысило 28 тыс. человек
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 229 человек, общее число жертв заболевания достигло 16 646.
Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 1 866 345, за прошедшие сутки положительными на наличие вируса оказались результаты 29 617 тестов.
Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 28 164 человека, общее число выздоровевших достигло 1 631 944.
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