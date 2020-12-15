Число выздоровевших от коронавируса в Турции за сутки превысило 29 тыс. человек
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 235 человек, общее число жертв заболевания достигло 16 881.
Об этом, как передает во вторник Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 1 898 447, за прошедшие сутки положительными на наличие вируса оказались результаты 32 102 тестов.
Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 29 247 человека, общее число выздоровевших достигло 1 661 191.
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