Иран значительно увеличил импорт продукции оборонпрома из Турции

БАКУ /Trend/ - В январе-октябре 2020 года экспорт продукции оборонной промышленности из Турции в Иран вырос на 92,02 процента по сравнению с показателем аналогичного периода 2019 года, составив 2,825 миллиона долларов.

Об этом сказали Trend в министерстве торговли Турции.

В октябре 2020 года экспорт продукции оборонной промышленности из Турции в Иран вырос в 7,8 раза по сравнению с показателем октября 2019 года и составил 371 тысячу долларов.

В январе-октябре 2020 года экспорт продукции оборонной промышленности на мировые рынки из Турции сократился на 13,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 1,809 миллиарда долларов.

Турецкий экспорт продукции оборонной промышленности составляет 1,3 процента от общего экспорта страны за январь-октябрь текущего года.

В октябре 2020 года Турция экспортировала на мировые рынки продукцию оборонной промышленности на сумму 287,973 миллиона долларов, что на 11,6 процента больше показателя за аналогичный месяц 2019 года.

Экспорт продукции оборонной промышленности из Турции в октябре 2020 года составил 1,7 процента от общего экспорта страны.

За последние 12 месяцев (октябрь 2019 - октябрь 2020) Турция экспортировала продукцию оборонной промышленности на сумму 2,458 миллиарда долларов.

(Редактор: Натаван Эфендиева)