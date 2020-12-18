Значительно снизился импорт Ираном готовой одежды из Турции

БАКУ /Trend/ - В январе-октябре 2020 года экспорт готовой одежды из Турции в Иран сократился на 93,18 процента по сравнению с показателем аналогичного периода 2019 года, составив 9,621 миллиона долларов.

Об этом сказали Trend в министерстве торговли Турции.

В октябре 2020 года экспорт готовой одежды из Турции в Иран сократился на 5,99 процента по сравнению с показателем октября 2019 года и составил 1,581 миллиона долларов.

Отметим, что в январе-октябре 2020 года экспорт готовой одежды на мировые рынки из Турции сократился на 5,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 13,976 миллиарда долларов.

Турецкий экспорт готовой одежды составляет 10,3 процента от общего экспорта страны за январь-октябрь текущего года.

В октябре 2020 года Турция экспортировала на мировые рынки готовую одежду на сумму 1,857 миллиарда долларов, что на 19,6 процента больше показателя за аналогичный месяц 2019 года.

Экспорт готовой одежды из Турции в октябре 2020 года составил 10,7 процента от общего экспорта страны.

За последние 12 месяцев (октябрь 2019 - октябрь 2020) Турция экспортировала готовую одежду на сумму 16,839 миллиарда долларов.