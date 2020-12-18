Иран незначительно увеличил импорт электротоваров из Турции

БАКУ /Trend/ - В январе-октябре 2020 года экспорт электротоваров из Турции в Иран вырос на 0,61 процента по сравнению с показателем аналогичного периода 2019 года, составив 89,853 миллиона долларов.

Об этом сказали Trend в министерстве торговли Турции.

В октябре 2020 года экспорт электротоваров из Турции в Иран сократился на 0,49 процента по сравнению с показателем октября 2019 года и составил 8,992 миллиона долларов.

Отметим, что в январе-октябре 2020 года экспорт электротоваров на мировые рынки из Турции сократился на 5,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 8,730 миллиарда долларов.

Экспорт электротоваров из Турции составляет 6,4 процента от общего экспорта страны за январь-октябрь текущего года.

В октябре 2020 года Турция экспортировала на мировые рынки электротовары на сумму 1,128 миллиарда долларов, что на 5,4 процента больше показателя за аналогичный месяц 2019 года

Экспорт электротоваров из Турции в октябре 2020 года составил 6,5 процента от общего экспорта страны.

За последние 12 месяцев (октябрь 2019 - октябрь 2020) Турция экспортировала электротовары на сумму 10,716 миллиарда долларов.