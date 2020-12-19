Эрдоган и Меркель обсудили отношения Турции и ЕС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры в режиме видеоконференции с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом говорится в сообщении Управления по связям с общественностью АП Турции, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Обсуждались укрепление связей между двумя странами, а также перспективы отношений между Турцией и Европейским союзом в предстоящий период.

Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция хочет открыть новую страницу в отношениях с ЕС, и поблагодарил Ангелу Меркель за ее конструктивный вклад и усилия в этом направлении.

Он приветствовал принятие позитивной повестки дня на недавнем саммите Евросоюза. Глава государства отметил, что это стало возможно благодаря позиции ответственных лидеров ЕС. Президент Эрдоган предупредил, что попытки спровоцировать кризис в отношениях между Анкарой и Брюсселем могут нанести вред интересам обеих сторон.

По словам Эрдогана, Турция готова возобновить технические консультации с Грецией, однако греческая сторона уклоняется от переговоров под различными предлогами. Он добавил, что Анкара продолжает четко придерживаться позитивной и конструктивной позиции по Восточному Средиземноморью.

Президент Эрдоган констатировал, что за последние два года в отношениях между Турцией и ЕС было многое упущено из-за того, что некоторые члены ЕС действовали в угоду своим узким интересам.

Президент Эрдоган передал канцлеру Германии поздравления по случаю приближающегося Рождества и Нового Года.