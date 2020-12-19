Иран значительно сократил импорт стали из Турции

БАКУ /Trend/ - В январе-октябре 2020 года экспорт стали из Турции в Иран сокрался на 38,70 процентов по сравнению с показателем аналогичного периода 2019 года, составив 35,590 миллионов долларов.

Об этом сказали Trend в министерстве торговли Турции.

В октябре 2020 года экспорт стали из Турции в Иран сократился на 21,89 процента по сравнению с показателем октября 2019 года и составил 3,992 миллиона долларов.

Отметим, что в январе-октябре 2020 года экспорт стали из Турции на мировые рынки сократился на 13,8 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 10,101 миллиардов долларов.

Было отмечено, что турецкий экспорт стали составляет 7,4 процентов от общего экспорта страны за январь-октябрь текущего года.

В октябре 2020 года Турция экспортировала на мировые рынки сталь на сумму 1,117 миллиарда долларов, что на 4,4 процента меньше показателя за аналогичный месяц 2019 года.

Экспорт стали из Турции в октябре 2020 года составил 6,4 процентов от общего экспорта страны.

За последние 12 месяцев (октябрь 2019-октябрь 2020) Турция экспортировала сталь на сумму 12,199 миллиардов долларов.

(Редактор: Наталья Кочнева)