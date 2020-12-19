Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 1,77 миллиона человек
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончался 241 человек, общее число жертв заболевания достигло 17 851.
Об этом, как передает в субботу Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 2 004 285, за прошедшие сутки положительными на наличие вируса оказались результаты 22 195 тестов.
Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 25 516 человек, общее число выздоровевших достигло 1 779 068.
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