Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 1,77 миллиона человек

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончался 241 человек, общее число жертв заболевания достигло 17 851.

Об этом, как передает в субботу Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 2 004 285, за прошедшие сутки положительными на наличие вируса оказались результаты 22 195 тестов.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 25 516 человек, общее число выздоровевших достигло 1 779 068.