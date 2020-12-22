Свыше 34 тысяч человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 254 человека, общее число жертв заболевания достигло 18 351.
Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 2 043 704, за прошедшие сутки положительными на наличие вируса оказались результаты 20 316 тестов.
Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 34 419 человек, общее число выздоровевших достигло 1 834 705.
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