Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 1,93 миллиона человек

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 254 человека, общее число жертв заболевания достигло 19 115.

Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 2 100 712, за прошедшие сутки положительными на наличие вируса оказались результаты 19 115 тестов.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 33 985 человек, общее число выздоровевших достигло 1 935 292.