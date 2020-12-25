Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 1,93 миллиона человек
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 254 человека, общее число жертв заболевания достигло 19 115.
Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 2 100 712, за прошедшие сутки положительными на наличие вируса оказались результаты 19 115 тестов.
Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 33 985 человек, общее число выздоровевших достигло 1 935 292.
Лента новостей
Информация об обнаружении в Евлахе вооруженного армянина не соответствует действительности - МВД Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: К сожалению, некоторые мусульманские страны называют Армению дружественной страной
Президент Ильхам Алиев: Один из чиновников ЮНЕСКО допустил необоснованное высказывание о том, что якобы к нам обратились, а Азербайджан не ответил
Президент Ильхам Алиев выступил с призывом к международным организациям перед разрушенной Зангиланской мечетью
Президент Ильхам Алиев: Вы принимаете резолюции. Оставьте их себе. Они, видите ли, обвиняют Азербайджан
Президент Ильхам Алиев: Если со стороны Армении будет выпущена хоть одна пуля, мы приведем их в такое состояние, что они забудут свои имена
Президент Ильхам Алиев: Мы полностью могли бы выполнить любую военную операцию не только на своих территориях, но и, если бы захотели, на территории Армении
Президент Ильхам Алиев: Губадлинская операция требовала особого профессионализма и самоотверженности
Выполняются мероприятия по инженерному обеспечению войск на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
На освобожденных территориях Азербайджана будут изучены возможности использования геотермальной энергии
Азербайджан внес значительный вклад в общий объем платежей по картам Visa в странах Кавказского региона
Решение карабахского конфликта одно из важнейших событий не только в региональном контексте, но и в общемировом – МИД России
Счетная палата предусматривает привлечение двух новых участников в состав доходов бюджета Азербайджана
Завод по производству синтетического жидкого топлива в Узбекистане закупит портативный лазерный виброметр
Туркменистан среди поставщиков природного газа может внести важный вклад в проект Южного газового коридора
Энерготранспортный коридор между Каспийским и Черным морями может предложить реальные экономические возможности
«Лаборатория Касперского»: распространение умных устройств в промышленности изменит подход к киберзащите
Азербайджанский самурай из спецназа Агабаба Фатуллаев, который освобождал Шушу и другие города – откровения удивительного воина (ФОТО)
В Азербайджане микропредпринимателям, пострадавшим от пандемии, оказана финподдержка на 6 млн манатов