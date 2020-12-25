Свыше 35 тысяч человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 256 человек, общее число жертв заболевания достигло 19 371.
Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 2 118 255, за прошедшие сутки положительными на наличие вируса оказались результаты 17 543 тестов.
Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 35 511 человека, общее число выздоровевших достигло 1 970 803.
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