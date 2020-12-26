Свыше 23 тысяч человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 253 человека, общее число жертв заболевания достигло 19 624.

Об этом, как передает в субботу Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 2 133 373, за прошедшие сутки положительными на наличие вируса оказались результаты 15 118 тестов.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровел 23 231 человек, общее число выздоровевших достигло 1 994 034.