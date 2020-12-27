Турция прилагает всевозможные усилия для обеспечения безопасности братского Азербайджана - Хулуси Акар

ВС Турции прилагают всевозможные усилия чтобы внести свой вклад в обеспечение безопасности таких дружественных и братских стран, как Азербайджан, Ливия и Северный Кипр. Турция уважает политическое единство и территориальную целостность стран, в частности своих соседей, сказал министр.

Об этом заявил находящийся с визитом в Ливии министр обороны Турции Хулуси Акар, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Министр напомнил, что турецкие военные находятся в Ливии в рамках подписанного между двумя странами соглашения об оборонном сотрудничестве. По сегодняшний день завершилось обучение около трех тысяч ливийских военных, сказал Акар.

"Турция продолжит поддерживать легитимное правительство Ливии для обеспечения единства, территориальной целостности страны", - сказал Акар.