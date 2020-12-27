Свыше 21 тысячи человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 254 человека, общее число жертв заболевания достигло 19 878.

Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 2 147 578, за прошедшие сутки положительными на наличие вируса оказались результаты 14 205 тестов.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровел 21 196 человек, общее число выздоровевших достигло 2 015 230.