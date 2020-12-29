Свыше 22 тысяч человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 257 человек, общее число жертв заболевания достигло 20 135.
Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 2 162 775, за прошедшие сутки положительными на наличие вируса оказались результаты 15 197 тестов.
Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 22 203 человека, общее число выздоровевших достигло 2 037 433.
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