Свыше 21 тысячи человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 253 человека, общее число жертв заболевания достигло 20 388.
Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 2 178 580, за прошедшие сутки положительными на наличие вируса оказались результаты 15 805 тестов.
Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 21 004 человека, общее число выздоровевших достигло 2 058 437.
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