В Турции 15 человек заразились "британским" штаммом коронавируса
БАКУ /Trend/ - У 15 человек при въезде в Турцию обнаружен "британский" штамм коронавируса.
Об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Министр отметил, что в результате исследований, проведенных из-за мутировавшего коронавируса, ранее обнаруженного в Великобритании, данная форма вируса была выявлена у 15 человек при въезде в страну.
"Въезд из Великобритании в Турцию временно приостановлен", - добавил Коджа.
Лента новостей
Ашхабадский итоговый документ распространен в качестве документов 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и Совета Безопасности ООН
Гражданин, подорвавшийся на мине в Физулинском районе, скончался в больнице - Генеральная прокуратура
В освобождённой Шуше снят первый клип с участием Алима Гасымова, Нураддина Мехтиханлы и Чингиза Мустафаева (ВИДЕО)
Новогоднюю ночь азербайджанцы встретили на Аллее шехидов, в небо запущены фонарики в память о шехидах Карабахской войны, прозвучал гимн (ВИДЕО)
SOFAZ продолжит размещение своих средств в рамках допустимых инвестактивов c целью максимизации доходности
"Карабах - это Азербайджан" было ключевым посланием Президента Ильхама Алиева в его заключительной речи 2019 года - Хикмет Гаджиев (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Если кто-то впредь попытается оскорбить азербайджанский народ, то он получит такой урок, который не сравнится с этой 44-дневной войной
Президент Ильхам Алиев: После Апрельских боев тогдашнее руководство Армении, можно сказать, дало слово, что они покинут оккупированные земли
Президент Ильхам Алиев: Я был готов ко всей этой клевете. У меня была одна цель – освободить наши земли от оккупации
Президент Ильхам Алиев: Я разрушал желания некоторых стран. Потому что эти желания противоречили нашим национальным интересам