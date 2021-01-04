Около 10 тысяч человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 197 человек, общее число жертв заболевания достигло 21 685.
Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 2 255 607 за прошедшие сутки положительными на наличие вируса оказались результаты 13 695 тестов.
Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 9 896 человек, общее число выздоровевших достигло 2 146 430.
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