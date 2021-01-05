Свыше 8 тысяч человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 194 человека, общее число жертв заболевания достигло 21 879.

Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 2 270 101 за прошедшие сутки положительными на наличие вируса оказались результаты 14 494 тестов.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 8 908 человека, общее число выздоровевших достигло 2 155 338.