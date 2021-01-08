Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 2,17 миллиона человек
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончался 194 человека, общее число жертв заболевания достигло 22 264.
Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 2 296 102, за прошедшие сутки положительным на наличие вируса оказался результат 12 171 теста.
Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 8 211 человек, общее число выздоровевших достигло 2 172 251.
Лента новостей
Историческая победа Азербайджана в числе величайших успехов прошлого года - глава парламентского комитета
В результате армянской агрессии гражданскому населению Азербайджана нанесен ущерб в размере 63,6 миллиона манатов - премьер-министр
Американская демократия, представляемая всему миру как идеальная, на самом деле не настоящая - депутат
Улучшается обеспечение подразделений азербайджанской армии, дислоцированных на освобожденных территориях (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: На территориях разрушенных многоквартирных домов в Гяндже должен быть мемориальный комплекс
19-летний артиллерист Агшин, племянник народного артиста Рафига Азимова – герой Карабахской войны: Наши снаряды били точно по врагу (ФОТО)
Гражданам, не имеющим соответствующего права, запрещено носить военную форму со знаками отличия - минобороны Азербайджана
Армяне не могли смириться с поражением и мстили, подвергая нас пыткам - освобожденный из армянского плена Амин Мусаев
Удерживаемые армянами Дильгам Аскеров, Шахбаз Гулиев и Амин Мусаев рассказали об учиненных над ними зверствах (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан включен в десятку самых реформаторских стран. Так называемые "экономисты", откройте глаза, посмотрите
Президент Ильхам Алиев: В ближайшие дни мы станем свидетелями новых прекрасных событий в энергетической сфере
Президент Ильхам Алиев: Соответствующие структуры не вели достаточно серьезную борьбу с коррупцией и взяточничеством
Президент Ильхам Алиев: Нынешние руководители антинационального совета бежали и скрылись в период войны
Президент Ильхам Алиев: Антинациональный совет и в период войны осуществлял свою предательскую, продажную миссию
Эксклюзив! Воспоминания организатора Дней поэзии Вагифа и фестиваля "Хары бюльбюль" в Шуше Захида Аббасова: Во время исполнения Зейнаб Ханларовой пошел ливень (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Если руководство Армении не в силах контролировать незаконные вооруженные формирования, то это их проблема
Президент Ильхам Алиев: Миротворческие силы занимаются гуманитарной деятельностью, хотя в заявлении эта функция не закреплена
Рафиг Новрузов удостоен Европейским орденом "Чести" и титулом "Посол науки и мира" со стороны ООН (ФОТО)
SOCAR Turkey R&D and Innovation Co. обнародовала сроки подписания грантового соглашения по проекту NEFERTITI
В Азербайджане в 2021 году предусмотрено увеличение финансирования дефицита госбюджета за счет внутренних заимствований
Для предпринимателей, занимающихся пассажироперевозками, предусмотрены льготы - Госслужба автомобильного транспорта
Историческая победа Азербайджана позволила соотечественникам, удерживаемым в заложниках, обрести свободу - Госкомиссия (ФОТО)