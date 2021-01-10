Свыше семи тысяч человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончался 181 человек, общее число жертв заболевания достигло 22 631.
Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 2 317 118, за прошедшие сутки положительным на наличие вируса оказался результат 9 537 тестов.
Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 7 902 человек, общее число выздоровевших достигло 2 190 047.
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