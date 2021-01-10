Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 2,19 миллиона человек

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 176 человек, общее число жертв заболевания достигло 22 807.

Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 2 326 256, за прошедшие сутки положительным на наличие вируса оказался результат 9 138 теста.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 8 103 человек, общее число выздоровевших достигло 2 198 150.