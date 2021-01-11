В Турции в эти выходные начнется вакцинация от коронавируса - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - В эти выходные в Турции начнется вакцинация от коронавируса.

Об этом заявил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции после заседания кабинета министров, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"Вакцину против COVID-19 начнут вводить в четверг или пятницу в соответствии с установленным порядком», - отметил Эрдоган.

Глава государства также сказал, что по мере снижения числа случаев заражения COVID-19 до определенного количества, ограничения будут постепенно ослаблять, как это делали и раньше.

(Редактор: Наталья Кочнева)