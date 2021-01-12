Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 2,2 миллиона человек

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 174 человека, общее число жертв заболевания достигло 22 981.

Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 2 336 476, за прошедшие сутки положительным на наличие вируса оказался результат 10 220 тестов.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 10 301 человек, общее число выздоровевших достигло 2 208 451.