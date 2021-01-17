Свыше восьми тысяч человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончался 168 человек, общее число жертв заболевания достигло 23 832.

Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 2 380 665, за прошедшие сутки положительным на наличие вируса оказался результат 7 550 тестов.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 8 005 человек, общее число выздоровевших достигло 2 254 052.