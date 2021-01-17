Свыше восьми тысяч человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 165 человек, общее число жертв заболевания достигло 23 997.

Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 2 387 101, за прошедшие сутки положительным на наличие вируса оказался результат 6 436 тестов.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 8 812 человек, общее число выздоровевших достигло 2 262 864.