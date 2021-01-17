Свыше восьми тысяч человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 165 человек, общее число жертв заболевания достигло 23 997.
Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 2 387 101, за прошедшие сутки положительным на наличие вируса оказался результат 6 436 тестов.
Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 8 812 человек, общее число выздоровевших достигло 2 262 864.
Лента новостей
Проводится работа по обеспечению соцподдержки еще двух ветеранов Отечественной войны Азербайджана (ФОТО)
Эссе Чингиза Фарзалиева – директора музея, где на протяжении 28 лет хранились исторические памятники, возвращенные ныне в освобожденную Шушу
В Турции сообщили о спасении шести человек из состава экипажа российского сухогруза, еще четверо погибли
Комиссия по рассмотрению обращений лиц, уволенных с военной службы по мобилизации, также приступает к деятельности в регионах
Для рассмотрения обращений демобилизованных лиц будут созданы еще две комиссии - минобороны Азербайджана
Комиссия минобороны Азербайджана не имеет полномочий по выдаче удостоверения ветерана - Анар Эйвазов
Мы счастливы в связи с возвращением Азербайджаном своих исконных земель - президент Фонда тюркской культуры и наследия
Тюркские народы обеспечат возрождение освобожденных земель Азербайджана в духовном и культурном плане - генсек ТЮРКСОЙ
Помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев принял участие в заседании правления Организации ветеранов республики (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев вошел в историю как лидер, объединивший мнения разных политических сил – ученый-историк
Всемирно известный фотограф Реза Дегати рассказал французскому телеканалу об истории города Шуша (ФОТО, ВИДЕО)