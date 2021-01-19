Свыше семи тысяч человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 164 человека, общее число жертв заболевания достигло 24 161.

Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 2 392 963, за прошедшие сутки положительным на наличие вируса оказался результат 5 862 тестов.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 7 905 человек, общее число выздоровевших достигло 2 270 769.