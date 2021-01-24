Около шести тысяч человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 144 человека, общее число жертв заболевания достигло 24 933.
Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 2 424 328, за прошедшие сутки положительным на наличие вируса оказался результат 5 856 тестов.
Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 5 811 человек, общее число выздоровевших достигло 2 301 861.
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