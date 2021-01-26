Свыше 6,5 тысяч человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 137 человек, общее число жертв заболевания достигло 25 210.
Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 2 435 247, за прошедшие сутки положительным на наличие вируса оказался результат 5 642 теста.
Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 6 682 человека, общее число выздоровевших достигло 2 314 403.
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