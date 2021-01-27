Свыше семи тысяч человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 134 человека, общее число жертв заболевания достигло 25 344.

Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 2 442 350, за прошедшие сутки положительным на наличие вируса оказался результат 7 103 теста.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 8 108 человек, общее число выздоровевших достигло 2 322 511.