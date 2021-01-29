Около девяти тысяч человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 129 человека, общее число жертв заболевания достигло 25 605.

Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 2 457 118, за прошедшие сутки положительным на наличие вируса оказался результат 7 279 тестов.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 8 902 человека, общее число выздоровевших достигло 2 340 216.