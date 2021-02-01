Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на западе Турции

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в понедельник на западе Турции. Об этом сообщило правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, подземные толчки были зарегистрированы в районе провинции Измир.

О разрушениях или пострадавших в настоящее время не сообщается.