Калын обсудил Нагорный Карабах с советником Байдена
Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын провёл телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".
Обсуждены отношения Турции и США, ситуация в Сирии, Ливии, Восточном Средиземноморье, на Кипре, в Афганистане, Нагорном Карабахом, а также борьба с пандемией COVID-19 и глобальным изменением климата.
В ходе беседы выражено стремление к выработке модели прочных, долгосрочных и конструктивных отношений между двумя странами на предстоящий период.
Собеседники сошлись во мнении о необходимости укрепления альянса НАТО и осуществления шагов для укрепления регионального и глобального мира и стабильности.
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