В Турции от COVID-19 вылечились свыше 2,38 млн человек

До настоящего времени в Турции выздоровели в общей сложности 2 387 384 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает в среду Министерство здравоохранения страны, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

По данным ведомства, за последние сутки в Турции подтверждено еще 117 летальных исходов от коронавируса нового типа (COVID-19), а общее число жертв заболевания достигло 26 354.

В министерстве добавили, что суммарное количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 2 501 079, еще у 8102 человек тесты на вирус дали положительный результат.

Согласно информации Минздрава, за прошедшие сутки было сделано 148 192 тестов на наличие COVID-19, а всего с начала вспышки заболевания проведено 30 061 437 анализов.