8 815 человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 113 человек, общее число жертв заболевания достигло 26 467.
Об этом, как передает Trend, сообщил в министерстве здравоохранения страны.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 2 508 988, за прошедшие сутки положительным на наличие вируса оказался результат 7 909 тестов.
Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 8 815 человек, общее число выздоровевших достигло 2 396 199.
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