В Турции от COVID-19 вылечились свыше 2,40 млн человек

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 110 человек, общее число жертв заболевания достигло 26 577.

Об этом, как передает Trend, сообщил в министерстве здравоохранения страны.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 2 516 889, за прошедшие сутки положительным на наличие вируса оказался результат 7 901 теста.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 8 217 человек, общее число выздоровевших достигло 2 404 416.