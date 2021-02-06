В Турции от COVID-19 вылечились свыше 2,40 млн человек
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 110 человек, общее число жертв заболевания достигло 26 577.
Об этом, как передает Trend, сообщил в министерстве здравоохранения страны.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 2 516 889, за прошедшие сутки положительным на наличие вируса оказался результат 7 901 теста.
Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 8 217 человек, общее число выздоровевших достигло 2 404 416.
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