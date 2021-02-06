БАКУ /Trend/ - У берегов Турции произошло землетрясение магнитудой 4,1.

Об этом, как передает Trend, сообщило Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями (AFAD) страны.

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 19:09 по местному времени.

Эпицентр землетрясения располагался у берегов района Карабурун провинции Измир. Очаг землетрясения залегал на глубине 8,4 километра.

Сообщений о возможных разрушениях и пострадавших не поступало.