У берегов Турции произошло землетрясение
БАКУ /Trend/ - У берегов Турции произошло землетрясение магнитудой 4,1.
Об этом, как передает Trend, сообщило Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями (AFAD) страны.
Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 19:09 по местному времени.
Эпицентр землетрясения располагался у берегов района Карабурун провинции Измир. Очаг землетрясения залегал на глубине 8,4 километра.
Сообщений о возможных разрушениях и пострадавших не поступало.
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